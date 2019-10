Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha lanciato oggi un ulteriore avvertimento alla Turchia: se non cesserà il fuoco in Siria, arriveranno ulteriori sanzioni americane.

Frattanto, in una lettera personale recapitata al premier turco Erdogan, Donald Trump lo invita a lavorare a un accordo. "Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell'economia turca", ha scritto il presidente degli Stati Uniti in una missiva datata 9 ottobre, appena prima dell'offensiva militare turca in Siria.

"La storia - aggiunge Trump - ti guarderà con favore se ti comporti in modo giusto e umano. Ti guarderà come il diavolo se non lo fai. Non fare il duro. Non fare lo scemo!".

