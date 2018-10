Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 ottobre 2018 - 08:53

VAT, azienda attiva nella produzione di valvole per il vuoto, ha deciso di introdurre il tempo di lavoro parziale per i suoi 400 dipendenti attivi nel sito di Haag (SG).

Il ricorso alla disoccupazione parziale fino al 31 dicembre prossimo, si legge in una nota odierna della società, è da imputare al rallentamento registrato su alcuni mercati, in particolare nel settore dei semiconduttori.

La richiesta inoltrata da VAT al Dipartimento dell'economia di San Gallo è stata accolta, precisa la nota. Questi provvedimenti hanno come scopo di preservare in sede mansioni altamente qualificate per sfruttarle appieno quando la crescita riprenderà a pieno regime.

Secondo VAT, il fatto di aver scelto la disoccupazione parziale non inciderà in alcun modo sulla qualità dei prodotti forniti ai clienti dell'azienda.

L'aprile scorso, il gruppo aveva rivisto nettamente al ribasso le previsioni per l'esercizio in corso. La crescita del fatturato è attesa ora attorno al 5%, dal 15-20% delle prime stime.

VAT è confrontata con una sensibile correzione nel mercato dei semiconduttori, settore nel quale le società attive in questo ambito hanno fortemente ampliato le capacità nel 2017 e all'inizio del 2018; tali cambiamenti che devono ancora essere metabolizzati, sottolinea il comunicato.

Insomma, l'espansione per VAT continua, ma a un ritmo più lento. Il gruppo rassicura tuttavia che i motori fondamentali della crescita - la digitalizzazione, l'internet delle cose (come un orologio connesso al web, n.d.r) e i veicoli autonomi - rimangono robusti.

A metà aprile, VAT aveva comunicato un fatturato di 198 milioni di franchi, il 20% in più dello stesso periodo dell'anno precedente. In quell'occasione aveva indicato di aver potenziato le capacità per far fronte ad un accresciuta domanda, domanda ora in flessione almeno nel comparto dei semiconduttori.

