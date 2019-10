Incidente in montagna con esito fatale oggi sopra Montreux (VD). Due giovani di 26 e 27 anni sono caduti per un centinaio di metri nelle gole dello Chauderon. La polizia cantonale è stata allertata verso le 13.30 da un testimone, indica in una nota.

Giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto i corpi delle vittime nel letto di un ruscello. Intervenuti subito dopo, i soccorritori della Rega non hanno potuto far altro che confermare il decesso dei due.

Stando ai primi elementi dell'inchiesta, le vittime sono uno svizzero domiciliato nella regione di Losanna e suo cugino che viveva in Francia. I due giovani avevano organizzato un'escursione in una zona particolarmente impervia.

