Cinque gatti selvatici sono nati il 27 marzo nel parco della La Garenne, nel villaggio di Le Vaud, nell'entroterra della Côte vodese.

Nelle cucciolate ci sono spesso dei morti, ma a quasi un mese dalla nascita i gattini hanno già superato una fase importante e in linea di massima tutto procede bene, ha detto oggi a Keystone-ATS Michel Gauthier-Clerc, direttore dello zoo La Garenne. I giovani saranno gradualmente svezzati dopo due o tre mesi.

La madre tiene d'occhio i suoi piccoli. "Li ha spostati più volte. Prima li ha posti a più di tre metri di altezza, poi li ha riportati a terra, vicino a un ceppo, in un luogo tranquillo. L'abbiamo disturbata il meno possibile", ha precisato Gauthier-Clerc.

Il parco zoologico ospita un maschio e due femmine di Felis silvestris dal febbraio 2019. L'anno scorso una delle femmine ha partorito, ma i piccoli non sono sopravvissuti.

I cinque nuovi arrivati finora se la stanno cavando bene, ma il loro futuro non è ancora scritto: "È probabile che saranno trasferiti in un altro parco in Europa, ma per ora non è stato deciso nulla", ha detto il direttore.

Il gatto selvatico è un animale discreto e feroce. Era quasi scomparso dalla Svizzera, ma ora che è protetto sta lentamente ritornando, soprattutto lungo l'arco del Giura. Pro Natura ne ha fatto il suo animale dell'anno 2020 e ritiene che ci siano buone probabilità che presto si farà strada attraverso l'Altopiano fino alle Prealpi.

