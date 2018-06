Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 18.09 13 giugno 2018 - 18:09

Il Consiglio di Stato vodese ha deciso di sospendere dall'incarico il municipale socialista di Vevey Lionel Girardin, sospettato di conflitti di interesse. Per permettere all'esecutivo comunale di funzionare, il governo ha nominato al suo posto un osservatore.

Girardin rimarrà sospeso fino a conclusione del procedimento penale attualmente in corso, precisa il Consiglio di Stato nella nota odierna. Prevista in un primo tempo fino al 31 dicembre, la sospensione dell'incarico potrebbe essere prorogata.

Rispondendo alla richiesta in questo senso del Municipio di Vevey, il governo vodese ha attribuito provvisoriamente il seggio occupato da Girardin al collega di partito Michel Renaud, ex deputato cantonale, che parteciperà alle delibere quale osservatore e voterà qualora il quorum non dovesse essere raggiunto.

Quale presidente della Fondazione Apollo, Lionel Girardin è sospettato di aver affidato incarichi remunerati a persone di sua conoscenza e di aver svolto in seno alla struttura un lavoro tramite la società da lui diretta.

