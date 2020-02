Vasta operazione di polizia nel centro di Grandson, un comune vodese nei pressi di Yverdon-les-Bains. Una ventina di poliziotti sono sul posto, oltre a diverse ambulanze e due elicotteri della Rega. Non è noto se ci siano vittime.

Ci sarebbe stata una sparatoria in un appartamento, indica il portale "20 Minutes". Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un uomo col volto coperto di sangue sarebbe stato visto salire su un'auto e fuggire. All'interno del veicolo vi sarebbe stato un altro uomo ad aspettarlo.

Alcuni testimoni sentiti dall'agenzia Keystone-ATS confermano di aver sentito tre colpi di arma da fuoco. La polizia, allarmata poco dopo le 12.30, è intervenuta con un ingente dispositivo.

Stando al portale romando, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti o di una vicenda legata a stupefacenti. Non vi è ancora una conferma ufficiale ma il portavoce della polizia cantonale vodese Arnold Poot ha indicato a "20 Minutes" che non sussiste pericolo per la popolazione.

Attualmente, la polizia non conferma né gli spari, né eventuali vittime. Un'ambulanza e un elicottero sono rapidamente ripartiti, mentre gli altri mezzi a disposizione sono rimasti sul luogo fino alla fine dell'intervento. La polizia ha anche isolato la zona e bloccato la strada.

