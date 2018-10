Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 ottobre 2018 - 17:19

Secondo esperti dei diritti umani dell'ONU e della Commissione interamericana dei diritti umani dell'OSA la sanità venezuelana è in crisi: almeno 16 bambini sono morti in un ospedale per la scarsa igiene, e altri minori per malnutrizione.

Una nota dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani riferisce che gli esperti hanno sollecitato il governo di Nicolas Maduro ad agire con urgenza, stanziando le risorse necessarie e disponibili, anche attraverso la cooperazione internazionale, per ripristinare il sistema sanitario in Venezuela.

"Abbiamo raggiunto un punto di crisi in Venezuela", hanno affermato gli esperti. "L'accesso all'assistenza sanitaria, una responsabilità fondamentale dello Stato, è in serio stato di decadenza. È scioccante che gli ospedali stessi siano diventati un luogo in cui le vite delle persone vengono messe a rischio".

Almeno 16 bambini, tutti di età inferiore ai cinque anni, sono morti nell'ospedale universitario di pediatria Dr. Zubillaga nello stato di Lara solo nel 2018, a causa di infezioni causate da scarsa igiene. Ci sono state anche segnalazioni di decessi di minori in altri ospedali a causa di malnutrizione, infezioni respiratorie acute, diarrea acuta e altre condizioni di salute.

"Siamo profondamente preoccupati per il fatto che i bambini in Venezuela muoiano per cause prevenibili legate al deterioramento delle strutture sanitarie, alla carenza di forniture sanitarie e medicinali e alla mancanza di efficaci misure igieniche e sanitarie", hanno affermato gli esperti.

Gli esperti hanno anche segnalato la situazione delle persone anziane, per la quale sono "estremamente preoccupati dai risultati di uno studio che segnala che gli anziani perdono in media 16 chilogrammi l'anno a causa della mancanza di cibo nello stato di Miranda". I dati mostrano anche che c'è una mancanza dell'80% delle medicine necessarie per trattare pressione alta e livelli elevati di zuccheri, due delle condizioni di salute più comuni per le persone anziane.

