Una tempesta si aggira per il nord e centro Europa, si chiama Ciara, e sta creando gravi danni e disagi, in particolare in Francia, Germania, Olanda e soprattutto Gran Bretagna.

Grazie ai suoi venti impetuosi, la tempesta ha però anche regalato la soddisfazione di far segnare ad un Boeing 747 della British Airways il record di velocità per un volo commerciale subsonico collegando l'aeroporto di JFK a quello di Heathrow in 4 ore e 56 minuti invece delle 6 ore e 13 stimate.

Ma al di là dei record, Ciara sta causando pesanti intoppi proprio ai trasporti britannici, con voli e treni cancellati e ritardi. Allarmi alluvioni, inoltre, per straripamenti di corsi d'acqua in numerose contee, hanno costretto all'evacuazione di diverse famiglie, mentre decine di migliaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità.

Anche la Germania è stata costretta a sospendere la circolazione di tutti i treni a lunga percorrenza. Un treno che viaggiava la tratta tra Berlino ad Amsterdam con a bordo oltre 300 persone ha urtato un albero caduto a causa del vento, che in alcune zone ha raggiunto anche i 150 km orari, scoperchiando tetti e facendo volare pericolosamente oggetti di vario genere. Allo stesso tempo, solo negli aeroporti di Francoforte e Amsterdam sono oltre duecento i voli cancellati.

In Francia, 42 dipartimenti sono stati posti in stato di allerta arancione e la popolazione è stata invitata ad evitare le zone boschive, le coste e le uscite in mare. E anche Parigi è sotto pressione: la tempesta ha infatti provocato la chiusura della Tour Eiffel.

E problemi ci sono anche per il mondo dello sport. In Inghilterra, infatti, a causa delle condizioni meteo che non garantivano le necessarie condizioni di sicurezza a giocatori e pubblico è stata rinviata la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham. Analoga decisione è stata presa in Germania per Borussia Mönchengladbach-Colonia.

In Francia invece, nonostante il maltempo, si è giocata a Parigi sia Francia-Italia del 6 Nazioni di rugby che la sfida calcistica fra PSG e Lione. Ieri Belgio e Olanda avevano invece giocato d'anticipo decidendo 24 ore prima il rinvio dei match di campionato in programma.

E proprio in Belgio, all'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati per precauzione una sessantina di voli. In Svizzera, precauzionalmente diversi voli sono già stati annullati. si tratta di 27 collegamenti allo scalo di Ginevra-Cointrin, 42 in partenza e 37 in arrivo a Zurigo-Kloten, nonché otto decolli e altrettanti atterraggi a quello di Basilea-Mulhouse.

Colpita anche l'Irlanda che, alle prese con le elezioni, si ritrova circa 14 mila abitazioni senza corrente elettrica.

