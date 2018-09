Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 15.28 23 settembre 2018 - 15:28

Matthias Aebischer, presidente di Pro Velo, ha definito il chiaro sì al decreto federale concernente le vie ciclabili "sensazionale". Secondo lui "nella pianificazione del traffico ora la bicicletta non verrà più dimenticata".

L'approvazione da parte di oltre il 70% dei votanti mostra che anche conducenti di automobili, moto e camion hanno votato a favore della modifica costituzionale, ha detto Aebischer all'agenzia Keystone-ATS. È un chiaro riconoscimento per il traffico lento.

Il consigliere nazionale bernese (PS) spera che in futuro, per le biciclette, verranno costruite più piste e predisposti più semafori. "Una cosa è certa: dopo il sì la pianificazione in cantoni, comuni e città sarà migliorata". Gli argomenti a favore delle bici sono chiari: ecologiche, sane ed economiche.

Aebischer seguirà da vicino l'attuazione del nuovo articolo costituzionale. "Le sezioni ci segnaleranno quali progetti progrediscono e quanto", ha affermato.

L'obiettivo è aumentare la quota di ciclisti regolari, che oggi sono l'8%. "Se tale dato sale al 16%, mi dimetto da presidente di Pro Velo", ha detto scherzosamente Aebischer.

Una sfida rimane la gestione delle e-bike: per ridurre il numero di incidenti Aebischer propone la creazione di apposite strade veloci.

