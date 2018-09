Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 14.31 23 settembre 2018 - 14:31

L'UDC è l'unico partito che si è opposto al decreto federale concernente le vie ciclabili. Pur ammettendo la chiara sconfitta alle urne, i democentristi si aspettano che la Confederazione intervenga finanziariamente con moderazione.

"La Confederazione deve agire in maniera consultiva e non intervenire in ogni progetto ciclistico", ha dichiarato il consigliere nazionale UDC Manfred Bühler all'agenzia Keystone-ATS. È sufficiente che "un paio" di impiegati amministrativi si occupino dell'ulteriore sviluppo della rete ciclabile, ha aggiunto.

Secondo Bühler, i Cantoni e i Comuni hanno già oggi a disposizione sufficienti strumenti per soddisfare le esigenze del traffico lento. "Tuttora ritengo politicamente sbagliato ancorare il traffico ciclabile nella Costituzione", ha detto, spiegando che quelle in questione sono infrastrutture molto locali.

