Domani la consigliera federale Viola Amherd sarà in visita ufficiale a Parigi, dove incontrerà la ministra francese della difesa Florence Parly.

Il dialogo verterà in particolare sulla collaborazione in materia d'istruzione, ampliata dai due Paesi nel novembre 2018 con la firma di un accordo bilaterale, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale della difesa (DDPS).

Saranno inoltre trattati temi relativi alla ciberdifesa e le interrelazioni tra la protezione dell'ambiente e l'esercito. In questo ambito la Francia è all'avanguardia e si è dotata di una strategia finalizzata esclusivamente a tale obiettivo (Stratégie de Développement Durable de la Défense).

Al termine dei colloqui con Florence Parly, Viola Amherd parteciperà a una discussione sulla promozione delle donne nelle forze armate. Per elaborare misure concrete a tal fine il DDPS ha costituito un apposito gruppo di lavoro interno. L'incontro servirà a fornire nuovi impulsi alle discussioni interne del Dipartimento.

