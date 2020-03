Nulla si muoverà per un altro mese.

Per la fine delle misure di isolamento sociale in Italia e per una riapertura di aziende e scuole "è ancora presto, realisticamente bisognerà aspettare almeno fine aprile". Lo afferma all'Ansa il virologo Fabrizio Pregliasco, dell'Università di Milano.

Di fatto, afferma, "non ci sarà un unico picco di casi ma ci saranno presumibilmente vari picchi sul territorio, in tempi diversi. Dunque l'arma più efficace per ora restano l'isolamento e le misure restrittive".

