Crollo dei viaggi in treno in Cina a causa del coronavirus (foto rappresentativa)

Viaggi in treno in crollo del 62,2% lunedì 27 gennaio rispetto allo stesso giorno dello scorso anno, terzo nei festeggiamenti del Capodanno cinese. Hanno utilizzato il treno per gli spostamenti solo 3,46 milioni di persone.

La China State Railway Group ha anche ridotto i servizi dei treni passeggeri per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

L'operatore ferroviario afferma che il numero di passeggeri di ieri è stato di circa 3 milioni, in calo del 69,5% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso sul calendario lunare cinese.

La rete ferroviaria cinese ha già trasportato 665 tonnellate di materiali per la lotta contro l'epidemia.

Neuer Inhalt Horizontal Line