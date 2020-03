La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre ai Coronabonds, vale a dire a obbligazioni comuni dell'Eurozona per far fronte all'epidemia di coronavirus.

"Stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà utilizzato", ha detto von der Leyen in un'intervista alla radio Deutschlandfunk. Si tratta di per mitigare le conseguenze economiche dell'epidemia. "Questo vale anche per i Coronabonds, se aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati", ha detto.

"La Commissione ha già presentato una strategia per gestire la crisi", e "a breve proporrà l'attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità che è stata accolta con favore dai leader".

