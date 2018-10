Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 ottobre 2018 12.28 02 ottobre 2018 - 12:28

Il contadino Armin Capaul, promotore dell'iniziativa "per vacche con le corna", alla conferenza stampa a Berna

Le mucche con le corna rischiano di sparire dal paesaggio elvetico. Con un sostegno finanziario ai contadini che ne possiedono ancora, si ridarebbe dignità anche a questi animali da reddito.

Con tali argomenti il comitato in favore dell'iniziativa popolare "per vacche con le corna" ha lanciato oggi a Berna la campagna in vista della votazione del prossimo 25 novembre.

L'iniziativa, denominata "per la dignità degli animali da reddito agricolo", è stata promossa dalla comunità di interessi "Hornkuh" (vacca cornuta) del contadino di origine grigionese e residente a Perrefitte (BE) Armin Capaul.

Il testo chiede che gli agricoltori vengano indennizzati per i costi supplementari che devono sobbarcarsi se lasciano crescere le corna ai loro animali.

Neuer Inhalt Horizontal Line