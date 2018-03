Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2018 15.29 14 febbraio 2018 - 15:29

Un detenuto nel carcere di Sion (VS) è stato trovato morto domenica mattina. L'uomo, portoghese di 57 anni domiciliato in Vallese, sembrava in buona salute e non ha subito atti di violenza prima del decesso, riferisce oggi la cancelleria di Stato.

Il ministero pubblico cantonale ha aperto un'inchiesta per appurare le circostanze della morte.

Neuer Inhalt Horizontal Line