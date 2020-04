Due persone sono rimaste intossicate dal fumo nell'incendio del loro appartamento, sabato poco prima dell'alba a Sion. Sono stati portati al pronto soccorso per un controllo.

La decina di altri inquilini è stata fatta uscire dall'edifico dai vigili del fuoco. Sono tutti illesi. I danni sono ingenti, precisa la polizia cantonale vallesana in un comunicato stampa.

L'incendio, divampato in un appartamento al secondo piano, si è propagato al sottotetto dell'edificio, generando uno spesso fumo. I pompieri sono riusciti a domare il fuoco in un'ora e mezza. Le cause dell'incendio sono per il momento ignote.

