Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 17.21 09 luglio 2018 - 17:21

Sedici pecore sono state azzannate in un'alpe situata sopra Zinal, in Vallese. I primi rilevamenti lasciano supporre che siano state vittima di uno o più lupi. Le analisi sono in corso.

Le pecore, tutte di razza "dal naso nero" vallesana, sono state rinvenute fra giovedì e sabato. Apparentemente, le aggressioni si sono protratte sull'arco di più giorni.

Il guardacaccia ha trovato undici pecore morte e cinque ferite, indica a Keystone-ATS il capo del servizio vallesano della caccia, Peter Scheibler, dopo l'annuncio dato oggi da Le Nouvelliste. Gli animali feriti sono stati affidati ad un veterinario, ma non si sa se sono sopravvissuti.

Neuer Inhalt Horizontal Line