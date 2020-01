La visita in Svizzera di Donald Trump in occasione del Forum economico mondiale (WEF) di Davos è terminata. Il velivolo Air Force One, con a bordo il presidente americano, è decollato dall'aeroporto di Zurigo, diretto a Washington, alle 16:25 di oggi.

A causa della nebbia alta, Trump non ha potuto spostarsi in elicottero da Davos a Kloten (ZH). La delegazione statunitense e gli uomini della scorta hanno raggiunto l'aeroporto a bordo di una ventina di vetture blindate che hanno impiegato circa due ore per percorrere 150 chilometri. Il soggiorno di Trump in Svizzera è durato in tutto poco più di un giorno e mezzo.

Neuer Inhalt Horizontal Line