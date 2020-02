Anche Cosby è stato condannato per molestie sessuali.

Un portavoce di Bill Cosby, il comico dei "Robinson" condannato per molestie sessuali nel 2018, ha definito quello del verdetto di Harvey Weinstein "un giorno triste per la giustizia in America".

Cosby è stato condannato a una pena compresa tra i tre e i dieci anni di prigione per aver drogato e aggredito sessualmente una donna nel 2004. Altre circa 60 donne avevano accusato l'attore di molestie sessuali e stupri.

Intanto, dopo il verdetto di colpevolezza di ieri, Weinstein è stato trasferito a Rikers Island, la più grande prigione di New York, situata su un'isola tra il Bronx e Queens.

I legali dell'ex produttore hanno chiesto il ricovero nell'infermeria della prigione: "È ancora sotto gli effetti dell'operazione alla schiena che non è riuscita. Ha bisogno del deambulatore. E riceve iniezioni negli occhi per non diventare cieco", hanno detto gli avvocati al giudice, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Neuer Inhalt Horizontal Line