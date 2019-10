Il virus West Nile quest'anno ha colpito meno in Europa e in Italia.

Dall'inizio della stagione infatti, sono stati segnalati in tutta l'Unione europea 375 casi, di cui 208 in Grecia, 57 in Romania, 28 in Italia, 24 in Ungheria, 16 a Cipro, 4 in Austria e altrettanti in Bulgaria, e uno in Francia e Slovacchia. L'anno scorso, in questo periodo dell'anno, erano ben 948, di cui 361 in Italia, che era al primo posto. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).

Nell'ultima settimana tra il 20 e 26 settembre, sono stati rilevati 26 casi nell'uomo tra Grecia (14), Ungheria (6) e Romania (6). Finora, dall'inizio della stagione infettiva, il virus West Nile ha portato alla morte di 35 persone, distribuite tra Grecia (25), Romania (5), Italia (2, contro le 21 del 2018), Cipro (1), Nord Macedonia (1) e Serbia (1).

Focolai di infezione si sono avuti anche negli equidi, all'incirca sempre negli stessi paesi che hanno avuto casi nell'uomo. Si tratta di Grecia (12), Germania (11), Italia (6), Francia (4), Ungheria (4) e Austria (3).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019