Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 14.17 25 ottobre 2018 - 14:17

Otto feriti di cui due gravi: è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina nell'Entlebuch lucernese nel quale sono stati coinvolti un autopostale e un camion.

Il portellone di carico del mezzo pesante si è aperto al passaggio del bus sventrandolo lateralmente.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7.30 sulla strada cantonale che collega Berna a Lucerna passando per le regioni dell'Emmental (BE) e dell'Entlebuch (LU). Il bus stava circolando in direzione di Escholzmatt quando ha incrociato il camion, il cui portellone si è aperto per ragioni sconosciute, ha riferito un portavoce della polizia lucernese a diverse radio.

Sei persone del bus sono rimaste leggermente ferite, due con lesioni gravi sono state trasportate in elicottero all'ospedale. Cinque persone sono rimaste illese. L'autista del camion non ha riportato ferite. L'ammontare dei danni materiali è stimato a 280'000 franchi. Il traffico stradale è rimasto perturbato fino circa a mezzogiorno.

