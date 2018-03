Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2010 20.29 04 dicembre 2010 - 20:29

CANBERRA - La magistratura australiana sta indagando sul fondatore di Wikileaks Julian Assange, per capire se egli abbia violato le leggi del Paese con la diffusione di messaggi diplomatici riservati di fonte Usa. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Canberra Kevin Rudd.

"Qualche giorno fa il procuratore generale ha chiesto alla polizia federale di indagare e verificare se Assange abbia violato parti delle leggi penali australiane", ha affermato Rudd ai margini di una conferenza sulla sicurezza in Bahrein. Se questo verrà dimostrato, il caso verrà affidato alla procura generale.

"Il governo australiano condanna senza mezzi termini le azioni di coloro che sono responsabili della pubblicazione non autorizzata di comunicazioni riservate tra stati", ha ricordato Rudd.

Neuer Inhalt Horizontal Line