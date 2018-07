Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 7.24 10 luglio 2018 - 07:24

Robin Wright, la Claire Underwood di House of Cards, rompe il silenzio su Kevin Spacey, il marito-presidente americano sul piccolo schermo.

Travolto dallo scandalo delle molestie sessuali, Spacey è stato cacciato dalla serie che ora, nella sua ultima stagione, dovrebbe vedere Wright come protagonista della serie di Netflix nei panni di prima donna presidente americano.

"Siamo rimasti tutti sorpresi e rattristati" dice l'attrice, ex moglie di Sean Penn, in un'intervista a Nbc. Wright spiega come i suoi rapporti con Spacey era limitati al set e quindi solo ed esclusivamente lavorativi. "Ci conosciamo" solo sul piccolo schermo: "non conosco la persona, non so neanche come raggiungerlo" spiega Wright, precisando di non aver parlato con lui da quando è scoppiato lo scandalo che ha travolto Spacey.

