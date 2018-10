Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 9.48 12 ottobre 2018 - 09:48

Kimi Räikkönen, qui in una foto d'archivio, è stato multato nel canton Zugo per un incidente della circolazione

Il pilota di Formula 1 Kimi Räikkönen è stato multato nel canton Zugo per un incidente della circolazione da lui provocato lo scorso maggio a Baar, il comune dove risiede.

Secondo quanto riportano i media locali, il pilota della Ferrari ha urtato di striscio una vettura parcheggiata sulla destra di una strada, per evitare un'altra auto che stava sopraggiungendo in senso inverso.

Per quell'incidente Räikkönen è stato condannato con un decreto d'accusa al pagamento di una multa di 350 franchi, più 450 franchi di spese per l'intervento della polizia, per infrazione alla legge sulla circolazione. La notizia è stata confermata a Keystone-ATS dalle autorità inquirenti del canton Zugo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano