Due feriti di cui uno grave: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri a Teufen (ZH).

Un'auto, uscita di strada in una curva, è precipitata in una scarpata ribaltandosi più volte e sbalzando fuori i due occupanti di 33 e 26 anni. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese.

Il 33enne, presunto conducente del veicolo, ha riportato gravi ferite ed è stato elitrasportato in ospedale, il 26nne se l'è cavata con lesioni leggere ed è stato condotto in ospedale in ambulanza, precisa la nota.

