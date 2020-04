Un 54enne è morto in seguito a un incidente con lo scooter tra sabato e domenica nei pressi di Weisslingen (ZH). L'uomo è stato ritrovato nel letto di un ruscello ieri in serata.

Il 54enne è stato dichiarato scomparso dopo che non era tornato da una visita a un parente sabato sera, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese, che ieri ha avviato una vasta operazione di ricerca in cui sono stati impiegati anche cani poliziotto.

L'uomo, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada con la sua Vespa e ha perso la vita nell'incidente.

