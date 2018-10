Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 ottobre 2018 16.57 06 ottobre 2018 - 16:57

Due uomini, di 25 e rispettivamente 45 anni, sono stati rinvenuti stamane a Urdorf (ZH) privi di sensi in una fossa per liquami. I soccorritori sono riusciti a rianimarli sul posto, per poi ricoverarli in uno stato critico all'ospedale.

In base a un comunicato odierno della polizia cantonale, secondo cui sul caso è stata avviata un'inchiesta, i due malcapitati stavano eseguendo lavori di pulizia nella fossa.

Allertati, i soccorsi giunti sul posto sono riusciti a recuperare gli operai e a rianimarli. Uno dei due sfortunati è stato ricoverato con un elicottero e l'altro con un'ambulanza. Le origini del malore non sono ancora note.

