Un motociclista 29enne è morto la scorsa notte in un incidente nei pressi di Birmensdorf, nel canton Zurigo. Il centauro è andato a scontrarsi contro un palo della luce, perdendo la vita sul luogo del sinistro.

Il 29enne stava circolando in direzione di Wettswil (ZH) attorno alle due di notte, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese. In una lunga curva a sinistra, il motociclista è finito sul lato destro della strada scontrandosi contro un lampione.

I soccorsi, giunto sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. La strada, precisa la polizia, è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi per diverse ore. Per chiarire la dinamica del sinistro è stata aperta un'inchiesta.

Ieri pomeriggio un altro motociclista si è invece gravemente ferito sul Passo del Susten, che collega i cantoni di Uri e Berna. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale cantonale di Altdorf, indica in una nota la polizia del canton Uri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.