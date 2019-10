Il gruppo assicurativo Zurich estende il congedo di paternità per i suoi dipendenti in Svizzera: alla nascita di un figlio avranno almeno 6 settimane, contro le 3 settimane garantite in precedenza.

Se il padre deciderà di occuparsi del neonato quale principale persona di riferimento potrà rimanere assente dal posto di lavoro 16 settimane, sempre con stipendio pieno, ha indicato oggi l'azienda. Lo stesso regolamento si applica alle adozioni e ai genitori dello stesso sesso.

Anche altre imprese elvetiche hanno di recente introdotto permessi più lunghi per chi si vede nascere un figlio. Ad esempio il gigante farmaceutico Novartis di Basilea ha annunciato l'intenzione di introdurre un congedo parentale di almeno 14 settimane entro il 2021. Come noto nella sessione di autunno il parlamento si è espresso per un periodo di assenza per i nuovi padri di due settimane.

