La novità verrà testata per un anno.

In futuro gli autobus della città di Zurigo potrebbero essere dotati di una sorta di stretto bancone da bar, annesso di portabicchieri e prese per ricaricare cellulari. La novità verrà inizialmente testata per un anno su varie tratte a bordo di un bus snodato ibrido.

Il bancone si troverà lungo le finestre di fronte alle porte, indica in un comunicato odierno l'azienda di trasporti pubblici di Zurigo (VBZ). Il concetto è stato sviluppato da una società di Malmö, in Svezia.

L'esperienza scandinava, si legge nella nota, dimostra che in questo modo si offre un comfort maggiore, in quanto i passeggeri in piedi possono appoggiarsi e guadagnare stabilità. Inoltre, le persone tendono ad allontanarsi dalla zona della porta e a spostarsi verso l'interno del veicolo.

