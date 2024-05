Un mese di azione per i diritti delle persone con disabilità

(Keystone-ATS) Mercoledì prenderanno il via in Svizzera le prime giornate nazionali di azione per i diritti delle persone con disabilità. Sull’arco di un mese saranno organizzate un migliaio di azioni destinate al grande pubblico.

Sarà l’occasione per celebrare il 20mo anniversario della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (LDis) e il 10mo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) da parte della Svizzera, spiega l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD).

“L’intero Paese lancia così un forte segnale a favore dell’uguaglianza, della partecipazione e dell’accessibilità”, scrive l’UFPD in una nota.

Il mese di azioni prende il via mercoledì a Zurigo e si concluderà il 15 giugno al Palexpo di Ginevra, dove è prevista una cerimonia alla quale parteciperà la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Le azioni spaziano dallo speed dating ai corsi accelerati di lingua dei segni, dalle visite guidate a musei e città alle sessioni per disabili nei parlamenti cantonali, dallo jogging per non vedenti alla navigazione inclusiva sul Lago di Costanza.

Anche il Cantone Ticino aderisce all’iniziativa, tramite l’Ufficio degli invalidi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e in collaborazione con numerosi partner presenti sul territorio. Tra gli altri saranno offerti stage inclusivi nel mondo del lavoro, esibizioni musicali, visite al frutteto della Fondazione Orchidea, letture di testi, proiezioni di film e persino la presentazione di un menu inclusivo.

“Invitando le persone con disabilità a partecipare e sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti delle persone con disabilità, queste azioni contribuiscono all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, si legge nel comunicato stampa.