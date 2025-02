USA: Senato conferma Kash Patel alla guida dell’FBI

Keystone-SDA

Il controverso candidato di Donald Trump, Kash Patel, è stato confermato dal Senato alla guida dell'FBI. Lo annuncia lo stesso presidente americano su Truth. Patel l'ha spuntata con un margine stretto, 51 a 49.

1 minuto

(Keystone-ATS) I democratici sostengono che Patel non sia adatto a guidare la principale agenzia di sicurezza della nazione e la utilizzerebbe per prendere di mira i nemici del presidente. I repubblicani hanno risposto che Patel è la persona giusta per trasformare un ufficio che “è stato politicizzato negli ultimi anni”.