USA-Canada: dazi sospesi per 30 giorni

Keystone-SDA

Anche il Canada ottiene dagli USA una sospensione dei dazi per 30 giorni, come il Messico. Lo ha annunciato il premier Justin Trudeau, dopo la telefonata con il presidente americano Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’annunciare la sospensione dei dazi dopo una “buona telefonata” con Trump, Trudeau ha detto su X che Ottawa “sta implementando il suo piano al confine da 1,3 miliardi di dollari, rafforzando la frontiera con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, un migliore coordinamento con i nostri partner americani e maggiori risorse per fermare il flusso di fentanyl. Circa 10’000 persone in prima linea stanno lavorando e lavoreranno per proteggere il confine”. Inoltre “il Canada sta prendendo nuovi impegni per nominare uno zar del fentanyl e definire i cartelli come terroristi”.

“Garantiremo occhi – ha scritto su X – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul confine, lanceremo una forza d’attacco congiunta Canada-USA per combattere la criminalità organizzata, il fentanyl e il riciclaggio di denaro. Ho anche firmato una nuova direttiva di intelligence sulla criminalità organizzata e il fentanyl e la sosterremo con 200 milioni di dollari”.

Trump ha confermato su Truth la sospensione dei dazi a Ottawa per 30 giorni “per vedere se si potrà o meno strutturare un accordo economico definitivo”. “Il Canada – ha scritto – ha accettato di garantire un confine settentrionale sicuro e di porre finalmente fine alla piaga mortale di droghe come il Fentanyl che si sono riversate nel nostro paese, uccidendo centinaia di migliaia di americani e distruggendo le loro famiglie e comunità in tutto il paese. Come presidente, è mia responsabilità garantire la sicurezza di tutti gli americani, e sto facendo proprio questo. Sono molto soddisfatto di questo risultato iniziale”.