UST: cinema svizzeri, spettatori ancora in calo

Keystone-SDA

Continua il momento difficile per i cinema svizzeri: i 10,2 milioni di biglietti venduti nel 2024 sono del 2% inferiori a quelli dell'anno precedente. Impetuoso il confronto con il periodo pre-pandemico: in questo caso il calo è di ben il 18%.

(Keystone-ATS) Per quel che concerne i film svizzeri, questi hanno raggiunto una quota di mercato di quasi il 9%, indica l’Ufficio federale di statistica basandosi su dati provvisori (quelli definitivi saranno disponibili il 17 marzo). In cifre assolute, le pellicole elvetiche hanno fatto segnare 907 mila ingressi, un dato lontano da quello del 2006, quando erano 1,55 milioni.

I tre film svizzeri di maggior successo sono stati “Bonjour Ticino”, nelle sale da fine 2023, seguito da due film usciti nell’ottobre 2024: “Tschugger – Der lätscht Fall” e “Wisdom of Happiness – A Heart-to-Heart with the Dalai Lama”. Queste tre pellicole rappresenteranno da sole quasi la metà (45%) di tutti gli ingressi dei film svizzeri nel 2024.