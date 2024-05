Utile netto di Swisscom in aumento nel primo trimestre

2 minuti

(Keystone-ATS) Nonostante il calo delle vendite, Swisscom ha aumentato l’utile netto nel 1° trimestre a 455 milioni di franchi (+2,9%).

Tra gennaio e fine marzo, il fatturato è sceso dell’1,6% a 2,7 miliardi di franchi, ha comunicato Swisscom. Anche l’utile operativo EBIT è sceso dello 0,9% a 568 milioni di franchi mentre il risultato operativo lordo (EBITDA) è calato dello 0,8% a 1,15 miliardi di franchi.

La performance ha superato le aspettative degli analisti, soprattutto in termini di redditività. In un sondaggio condotto dall’agenzia AWP, gli esperti avevano previsto in media un fatturato trimestrale di 2,73 miliardi di franchi, un EBIT di 544 milioni di franchi e un utile netto di 417 milioni di franchi.

Per il resto dell’anno finanziario, il gigante blu conferma le sue previsioni. L’ex operatore monopolista punta a un fatturato di circa 11 miliardi di franchi. L’Ebitda dovrebbe seguire un andamento simile, tra i 4,5 e i 4,6 miliardi di franchi. Swisscom intende investire 2,3 miliardi di franchi quest’anno, rispetto ai 2,29 miliardi dell’anno scorso.

Il leader svizzero delle telecomunicazioni ha inoltre annunciato che presenterà ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione della Commissione della concorrenza (Comco) relativa all’implementazione della sua rete in fibra ottica. Secondo Swisscom, la decisione e le spiegazioni della Comco mancano di chiarezza su alcuni punti chiave. L’operatore ritiene di aver agito in modo appropriato ai sensi del diritto della concorrenza.