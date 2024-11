La faccia nascosta del poker in Svizzera

Keystone / Gaetan Bally

Oggi la Svizzera offre un vasto ventaglio di possibilità per giocare a poker, un netto cambiamento rispetto a qualche anno fa. Che sia per piacere o per professione, giocatrici e giocatori vedono la promessa di grandi vincite, ma corrono anche il rischio di perdere tutto. Una situazione che rende molto felice chi organizza tornei e partite.

Il poker è un’arma a doppio taglio. Da un lato, un momento stimolante con vincite allettanti. Dall’altro, il rischio di vedere il proprio denaro spazzato via con un colpo di spugna. Karim Gozhlani conosce bene questa regola: è uno dei pochi giocatori di poker professionisti della Svizzera francese. Si gioca in media 1’000 franchi tre o quattro volte alla settimana nei tornei online. Il tutto senza alcuna garanzia di guadagno.

“La realtà del poker da torneo è che si passa la maggior parte del tempo a perdere”, ha spiegato lunedì a Basik. Alla domanda su quale sia la posizione della Svizzera nel mondo per quanto riguarda il gioco del poker, risponde: “Siamo ancora indietro, ma siamo sulla strada giusta”.

Un’offerta in crescita

L’attuale offerta di poker in Svizzera è molto più vasta rispetto a qualche anno fa. Nel 2010, la legge stabiliva che i tornei di poker erano illegali al di fuori dei casinò. Ma la versione riveduta della legge sul gioco d’azzardo li consente nuovamente dal 2019. Un cambiamento gradito per le sale da poker.

“Si sono ampiamente democratizzate, quindi ne sono state aperte diverse. Forse un po’ troppe al momento. C’è molta concorrenza”, spiega Charly Mauron, responsabile di Fripoker, una delle sale pioniere della Svizzera francese.

200 franchi per torneo o 300 franchi al massimo al giorno

In queste piccole sale, il cosiddetto buy-in (la somma che ogni giocatore paga per partecipare al torneo) è limitata a 200 franchi a torneo o a un massimo di 300 franchi al giorno. Ma sembra che in alcuni luoghi certe partite vengano giocate sottobanco, anche se è difficile quantificare il fenomeno. “Se ti trovi in una cantina in una partita illegale, non andrai alla polizia a dire che sei stato derubato. È un po’ più complicato”, aggiunge.

Le violazioni della legge sul gioco d’azzardo sono gestite dalla Commissione federale delle case da gioco, a Berna. A gennaio 2024, erano stati aperti 33 procedimenti penali amministrativi in relazione al poker. Questa autorità, responsabile della supervisione dei casinò e dei grandi tornei, agisce esclusivamente sulla base di denunce.

Nel 2022, si stima che siano stati organizzati circa 5’000 piccoli tornei in strutture autorizzate in Svizzera per un buy-in totale di 50 milioni di franchi. Stime sul gioco illegale non ve ne sono.

Grandi vincite per i casinò

Nei casinò, le vincite legate al poker possono essere molto più consistenti. Il casinò di Montreux ospita una tappa della Swiss poker series. Per partecipare, ogni giocatore paga un buy-in di 500 franchi. Più giocatori partecipano, più grande sarà il montepremi finale. Per cinque giorni, oltre 450 persone si sfidano in diversi tornei per un montepremi di circa 200’000 franchi.

Questo concetto di “torneo maratona” è stato creato l’anno scorso su iniziativa di Daniel Duthon. “Per più di dieci anni ho contattato tutti i grandi marchi, tutti i grandi organizzatori del mondo, della Francia e dell’Europa, per invitarli a organizzare un torneo in Svizzera. “Ma abbiamo sempre ricevuto la stessa risposta: la Svizzera è complicata. Non abbiamo lo stesso sistema fiscale, non abbiamo lo stesso livello dell’Europa”, dice.

Tuttavia, collaborando con una società che organizza tornei, questo noto appassionato di poker svizzero è riuscito a convincere.

Tornei gratuiti

Ma il poker non è solo una questione di soldi. Con una settantina di strutture partner in Svizzera e in Francia, Infinite player offre tornei gratuiti.

“Il denaro non è necessariamente un fine in sé, ma deve esserci qualcosa in gioco. Mi piace molto stare al tavolo, gestire fiches e carte e vedere i miei amici. Ma mi piace anche vincere”, spiega il fondatore David Galiange. Nel poker c’è sempre bisogno di un po’ di sale per esaltare il sapore del gioco.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz