WEF 2025: forum al via nella giornata di Trump, premio a Beckham

Keystone-SDA

Il 55esimo Forum economico mondiale (WEF) di Davos prende il via oggi nella rinomata località grigionese: la kermesse si svolge in un contesto geopolitico difficile e coincide con l'insediamento del nuovo presidente statunitense Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando agli organizzatori l’evento, che si concluderà venerdì, ha attirato un numero record di persone provenienti dal mondo degli affari e della politica. Vi partecipano oltre 3000 personalità, tra cui oltre 60 capi di Stato e di governo, da circa 120 Paesi del mondo. L’economia privata sarà rappresentata da oltre 1600 dirigenti aziendali. Il focus del forum sarà posto sul ruolo della conoscenza e della tecnologia, in particolare sull’intelligenza artificiale, uno dei settori in più rapida crescita.

La giornata odierna sarà di carattere interlocutorio. Le varie delegazioni raggiungeranno il centro dei congressi, dove è prevista la cerimonia di consegna dell’ambito premio Crystal Award, che per il 2025 va all’architetto giapponese Riken Yamamoto, alla stilista e attivista dei diritti delle donne belga-statunitense Diane von Furstenberg e a David Beckham, ex stella britannica del calcio ora ambasciatore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). La premiazione rischia di passare in secondo piano, messa in ombra dall’investitura di Trump a Washington.

Il neoeletto presidente USA non raggiungerà quest’anno la località turistica elvetica: parteciperà infatti al WEF tramite videoconferenza; il suo discorso è in agenda per giovedì. Non è chiaro chi, della nuova amministrazione statunitense, sarà presente a Davos. Gli organizzatori non hanno escluso che Elon Musk, imprenditore e consigliere di Trump, possa arrivare nei Grigioni.

Tra gli ospiti di rilievo vanno segnalati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde e la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI) Kristalina Georgieva.

Da domani il forum entrerà nel vivo delle attività, con il discorso di apertura tenuto dalla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, cui faranno seguito dibattiti, incontri e eventi di vario genere.