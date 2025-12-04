北極科学外交、スイスが果たせる大きな役割とは

北極圏は今や辺境の地ではなく、世界に波及する地政学的・環境的な震源地になった。「北極評議会」のオブザーバー国であるスイスは、北極圏のガバナンスと多国間対話に大きく貢献している。

気候変動が加速する現在、北極圏の温暖化速度は地球平均の4倍に達し、海氷・永久凍土・生態系に劇的な変化をもたらしている。これらの変化は北極圏に留まらず、地球規模の気象パターン・海面水位・生物多様性に影響を及ぼし、北極圏は地球の健康状態を世界に示す早期警報システムとなっている。

同時に北極圏は戦略的ホットスポットとなりつつある。氷の融解により新たな航路が開かれ、膨大な石油・ガス・希土類鉱物資源が露わになることで、北極圏内外の国家間競争が激化する可能性がある。特にロシアのウクライナ侵攻により長年の科学的・外交的関係が断絶され、軍事化が進み協力関係が緊張する中において、同地域の地政学的状況は変化している。

こうした状況下で、科学外交は国際協力と情報に基づく政策立案を促進する重要な手段として台頭した。北極評議会外部リンク（北極問題に関する主要な政府間機関）のオブザーバーであるスイスは、科学的専門性、中立性、そして「国際都市ジュネーブ」としての招集力を通じ重要な役割を果たしている。スイスは北極圏のガバナンス、気候研究、多国間対話において有意義な貢献を果たすことが可能となっている。

激動の時代における架け橋としての科学外交

科学外交は、外交における科学（政策への情報提供）、外交のための科学（関係構築）、科学のための外交（研究促進）という三つの側面を含む。自然界の動向と人類への潜在的影響に焦点を当て、特に国家間の共通利益や共通の脅威に訴えかける。

歴史を紐解けば、科学外交が信頼の再構築や敵対国間の協力の利点を示すのに役立った例は多い。冷戦時代、二つの超大国は他の分野では対立していたが、科学外交によって天然痘の根絶やオゾン層の穴を塞ぐための最初の取り組みが実現した。重要なのは、対立する国々が、根本的な相違を超え、共通の脅威、特に存亡に関わる脅威に対して協力する方法を見つけられる、また見つけなければならないと認識することだ。

北極圏は歴史的に国際外交と科学協力のモデルとなってきた。その一例が、同地域における共同国際探検や北極評議会の設立だ。政府間フォーラムである北極評議会は環境保護イニシアチブ、持続可能な開発プログラム、科学研究の調整を実現させてきた。

そのほかにも、北極圏における国際的な科学協力を促進し、20カ国以上の科学者が参加する国際北極科学委員会（IASC）が挙げられる。

氷の融解が加速する現在において、効果的な対話と協力の必要性はかつてないほど切迫している。スイス、特に国際都市ジュネーブは独自の位置から、この対話を促進し、北極圏が直面する最も差し迫った課題に取り組む上で役割を果たすことができる。

スイスの影響力、分断された世界における中立の声

この分野におけるスイスの役割は、地政学的な分断の拡大によって形作られている。ロシアのウクライナ侵攻は欧州の安全保障構造を変容させただけでなく、北極協力にも亀裂を作った。ロシアは北極評議会などの主要な科学的・外交的プラットフォームから事実上排除されている。この排除は数十年にわたる気候研究の協力を断絶させ、環境課題の監視と緩和に向けた世界的取り組みに損害を与えている。

北極圏のみならず、ロシアが国際関係を規定する基本的な規範、とりわけ国家主権に関する規範を踏みにじったことで、欧米諸国との信頼は大きく損なわれ、多国間システム全体に衝撃が走った。

さらに最近では、ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスに返り咲いたことで、新たな不確実性が生じている。こうした変化は、科学外交の基盤となる多国間枠組みを脅かしている。人類がこれらの緊急課題を理解し、対処するのに最も適した組織そのものを危険にさらしている。

多くの国々が、国家安全保障上の懸念から、地政学的な分断を越えた国際協力、特にデリケートな研究分野での協力を停止した。双方の科学者を結ぶプロジェクトへの資金援助は減り、監視の強化が学問の自由を脅かしている。その結果、世界的な科学ネットワークは分断され、気候変動やパンデミックの可能性といった共通課題への取り組みが難しくなっている。

一方、2024年から2027年までのスイスの外交政策戦略は知識に基づくアプローチを強調している。同戦略は「教育、研究、イノベーション」におけるスイスの主導的な立場が「注目度の高い科学外交の優れた基盤」を提供しているとしている。

報告書はさらに、平和促進、グローバルガバナンス、エビデンスに基づく外交政策行動において外交努力を発揮する上で、科学がいかに貢献できるかを強調している。イグナツィオ・カシス外相は2019年、スイスインフォへの寄稿で「科学外交は国家間協力を促進する重要な手段」と述べた。また、科学外交を「スイスの優れた科学基盤を世界的な対話支援に活用する機会」とも表現している。

対話の時期

前述の通り、北極圏は地政学、競合する安全保障上の優先事項、先住民の権利、経済機会、環境管理が交錯する戦略的要衝だ。

こうした課題を検討する主要な場の一つが「ハイ・ノース・トークス」だ。これは政策立案者、科学者、関係国の専門家を集め、最も差し迫った北極関連問題を議論する非公式な取り組みだ。ジュネーブ安全保障政策センター（GCSP）が主催するこの会合は、北極に最も関与する各国代表が安全かつ慎重な環境で地域の将来を議論できる、数少ない場の一つといえる。

ハイ・ノース・トークスは環境／科学（最も差し迫った科学的課題に関する交流再開のための構想策定）、安全保障、ガバナンスの三つの課題群を軸に構成される。これらは地政学的緊張下にあっても、北極圏の利害関係者間の対話を促進し、協力の余地を見出すことを目的としている。

これらの議論のゴールは、地政学的断絶が拡大し、公式対話が欠如することで生じる影響を緩和するために何ができるか、新たなアイデアを構築することだ。また、最も差し迫った課題への理解、協力、行動を促進することも目指している。

ハイ・ノース・トークスは2022年以降、北極が直面する主要課題に対する創造的な政策アイデアを発展させてきた。まだ多くの作業が残っているものの、この対話は、急速に変化する北極圏環境とその世界への影響についての相互理解を深めることを視野に、研究・監視分野での協力を促進するための道筋を明らかにした。

安全保障に関する議論は、北極圏諸国間の信頼回復と緊張緩和を目指してきた。この枠組みでは、誤解の解消、核心的利益の相互理解、危機防止に向けた信頼醸成措置作りが進められている。持続可能な開発に関する議論は、特に先住民族を含む北極圏の実住民を含む全ての利害関係者のニーズを考慮した、包括的かつ公平な成長の重要性への注目を促す上でも重要な存在となっている。

こうした対話を推進するGCSPの役割は、公式・非公式を問わず外交のグローバルハブとしての「国際ジュネーブ」およびスイスの静かな影響力を浮き彫りにしている。

編集：Benjamin von Wyl/gw/dos、英語からのDeepL翻訳：宇田薫

このオピニオン記事は筆者の見解を示すものであり、スイスインフォの意見を代表するものではありません。

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。