トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求 関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

トランプ米大統領とスイスのケラー・ズッター大統領は、39％の高関税が発表される直前に電話会談した Keystone

スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。

スイスのカリン・ケラー・ズッター大統領とアメリカのドナルド・トランプ大統領が7月31日午後8時10分から34分間にわたり行った電話会談の詳細は、これまであいまいな点が多かった。だがブリック外部リンクドイツ語版が十分な情報源に基づき調査した結果、いくつかの詳細が明らかになった。

電話会談はケラー・ズッターが呼びかけたものとみられてきたが、実はジェイミーソン・グリア米通商代表部（USTR）代表の発案だった。ブリックは、グリア氏がいわば「アメリカ政府内におけるスイスの秘密監視役」を演じていると伝えた。

トランプ氏は電話会談で、ケラー・ズッター氏に直接的な金銭支払いを要求した。欧州連合（EU）が約束した6000億ドル（約88.4兆円）は投資ではなく一種の贈り物だと強調し、「They pay me 600 billion, what do you pay me?（彼らは私に6000億ドル支払う、あなたは私にいくら払うんだ？」と迫ったという。

「彼らのことは気にしない」

ブリックによると、スイス政府がグリア氏らと交渉済みだった覚書についてケラー・ズッター氏が言及すると、トランプ大統領は彼らを見下すような態度を示した。トランプ氏は「私は彼らのことなど気にしていない！」とケラー・ズッター氏に言い放ったという。

またケラー・ズッター氏が今後について尋ねると、トランプ氏は「側近と話し合う」と答えた。ケラー・ズッター氏が、グリア氏とも話し合うのか問うと、トランプ氏は厳しい口調で「彼のことは気にしない」と繰り返し、むしろアナリストと相談したいと語った。

ブリックの取材に対し、ケラー・ズッター氏の広報官はコメントを拒否した。

英語からのDeepL翻訳・追記：ムートゥ朋子

