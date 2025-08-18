The Swiss voice in the world since 1935
トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

ドナルド・トランプ大統領
トランプ米大統領とスイスのケラー・ズッター大統領は、39％の高関税が発表される直前に電話会談した Keystone

スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。

このコンテンツが公開されたのは、
3 分
RTS/Keystone-SDA
おすすめの記事

スイスのカリン・ケラー・ズッター大統領とアメリカのドナルド・トランプ大統領が7月31日午後8時10分から34分間にわたり行った電話会談の詳細は、これまであいまいな点が多かった。だがブリック外部リンクドイツ語版が十分な情報源に基づき調査した結果、いくつかの詳細が明らかになった。

電話会談はケラー・ズッターが呼びかけたものとみられてきたが、実はジェイミーソン・グリア米通商代表部（USTR）代表の発案だった。ブリックは、グリア氏がいわば「アメリカ政府内におけるスイスの秘密監視役」を演じていると伝えた。

トランプ氏は電話会談で、ケラー・ズッター氏に直接的な金銭支払いを要求した。欧州連合（EU）が約束した6000億ドル（約88.4兆円）は投資ではなく一種の贈り物だと強調し、「They pay me 600 billion, what do you pay me?（彼らは私に6000億ドル支払う、あなたは私にいくら払うんだ？」と迫ったという。

「彼らのことは気にしない」

ブリックによると、スイス政府がグリア氏らと交渉済みだった覚書についてケラー・ズッター氏が言及すると、トランプ大統領は彼らを見下すような態度を示した。トランプ氏は「私は彼らのことなど気にしていない！」とケラー・ズッター氏に言い放ったという。

またケラー・ズッター氏が今後について尋ねると、トランプ氏は「側近と話し合う」と答えた。ケラー・ズッター氏が、グリア氏とも話し合うのか問うと、トランプ氏は厳しい口調で「彼のことは気にしない」と繰り返し、むしろアナリストと相談したいと語った。

ブリックの取材に対し、ケラー・ズッター氏の広報官はコメントを拒否した。

英語からのDeepL翻訳・追記：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
12 件のいいね！
11 件のコメント
議論を表示する

アーカイブ
担当： Soguel Dominique

核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

こちらの意見交換は終了しました。コメントを引き続き閲覧できます。
2 件のいいね！
3 件のコメント
議論を表示する

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
13 件のいいね！
12 件のコメント
議論を表示する
