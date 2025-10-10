【スイスの不思議】静けさを愛する国

シリーズ スイスの不思議, エピソード 3:
「静けさを楽しみ続ける」。これはスイスの国家的モットーでもあり得る。スイスのアイデンティティを8つに分けて追うシリーズの第3弾では、スイス人の静と平和への愛着を陽気な目で眺めてみたい。
シリーズ「スイスの不思議」は、フランス語圏のスイス公共放送（RTS）のアーカイブをユーモアたっぷりにたどる旅だ。案内人はマルティナ・シバ。ファッション、愛、静、清、食、自然、ユーモア、お金の8つのテーマを取り上げる。
今回は、スイス人がいつも落ち着き、リラックスしている、自省すると言われる理由を探る。手短に言うと、これはスイス人が大騒ぎをしたり目立ったりすることを嫌う傾向にあるからだ。騒音に対する嫌悪ももちろん大きい（騒音探偵がいるのもそのため）。
とは言え、ある人にとって静けさを意味しているものが、別の人にとっては退屈でしかないこともある。インタビューに答えた人の中には「退屈するって最高」と言う人も。「何も問題がないのだから。すべてが解決しているので、少しプレッシャーから解放される。これぞ真の贅沢だ」
ドイツ語からのDeepL翻訳、校正：小山千早、上原亜紀子
