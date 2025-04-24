The Swiss voice in the world since 1935
スイスの民主主義
歴史

紛争から文化遺産をどう守る？　スイスの国際貢献

このコンテンツが公開されたのは、
2 分

受賞歴のあるジャーナリスト。SWI swissinfo.chのアラビア語編集部の責任者として、移民、人権、外交問題を担当。 2021年にスイスに移住するまでは、アラブや国際的なメディア数社に勤務していた。

科学技術に関するビデオやポッドキャストを制作。アニメーションとドキュメンタリーのスタイルをミックスした、モバイル視聴向けの解説動画の開発が専門。 チューリヒ芸術大学で映画制作とアニメーションを学び、2004年からSWI swissinfo.chでビデオジャーナリストとして勤務。SWIのビジュアル・プロダクト向けに、さまざまなスタイルのアニメーションを制作することを専門にしている。

歴史的に、武力紛争で危険にさらされる文化財の避難所となってきたジュネーブ。スペイン内戦下の美術品コレクションから目下の戦争に脅かされるウクライナの絵画にいたるまで、スイスは世界中で紛争から文化遺産を保護する重要な役割を果たしてきた。ジュネーブで最近開催された展覧会は、パレスチナ自治区ガザのありし日の姿やガザの文化財を保護するスイスの取り組みに光を当てた。

ジュネーブ美術・歴史博物館（MAH）で今年2月まで開かれた展覧会「Patrimoine en péril外部リンク（危機に瀕する文化遺産）」は、ガザの豊かな考古学的遺産に触れるまたとない機会だった。武力紛争から文化遺産を保護するハーグ条約（1954年採択）の採択70周年を記念して開催された。2007年から続けられているスイスの支援によりイスラエル・パレスチナ紛争を生き延びた文化財530点のうち44点が展示された。

MAH学芸員のベアトリス・ブランダンさんは、紛争下の文化財保護は美術・博物館の重要な使命だと話す。紛争の激化でガザの文化遺産がますます危険にさらされている今、ジュネーブで展示された青銅器時代からオスマン帝国時代の文化財の重要性は一層高まっている。これらは元々、2007年の展示会のためにジュネーブに持ち込まれたもので、パレスチナ自治政府の所有だ。今もスイスで保管されている事実は、不安定な地域の文化財を本国へ返還する難しさを物語っている。

スイスは世界中で紛争から文化財を保護してきた伝統をもつ。swissinfo.chアラビア語、スペイン語、ロシア語各編集部の記者が、1936～39年のスペイン内戦下の美術コレクションや目下の戦争で危険にさらされているウクライナの絵画についても解説する。

英語からの翻訳：江藤真理、校正：ムートゥ朋子

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
33 件のいいね！
24 件のコメント
議論を表示する

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
16 件のいいね！
19 件のコメント
議論を表示する

アーカイブ
担当： Soguel Dominique

核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

こちらの意見交換は終了しました。コメントを引き続き閲覧できます。
2 件のいいね！
4 件のコメント
議論を表示する
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

