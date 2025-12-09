「家族に知らせず自殺を手助けした」英国人家族が非難、スイスの自殺ほう助が再び議論に

複数の英国人家族が、スイスの自殺ほう助団体ペガソスが医学的な正当性なく、家族の自死を助けたとして非難している。ペガソス側は合法的で倫理的にも問題はなかったと主張するが、スイスにおける自殺ほう助のあり方をめぐる議論が再燃している。

ロンドン郊外に住むジュディス・ハミルトンさんは悪夢のような日々を過ごしている。47歳の息子アラステアさんは、パリに休暇に行くと言って出ていった。数日後、警察は、アラステアさんがスイスに渡り、自殺ほう助団体ペガソスの助けを借りて自死したことを突き止めた。「彼は私を抱きしめて『ママ、愛してる』と言った。それが別れの言葉だとは知らなかった」とハミルトンさんは言う。

アラステアさんは原因不明の腹痛に悩まされていたが、末期症状ではなかった。ハミルトンさんは「彼の生活は完璧ではなかったけれど、何千人もの人々が幸せに思うような生活だった」と母親は話す。

その後、銀行取引明細を確認すると、ペガソスに1万2000 フラン（約230万円）が振り込まれていたことがわかった。「まるでビジネス。金さえあれば、彼らはサービスを提供する」とハミルトンさんは憤る。

物議を醸す団体

2019年に設立されたペガソスは、主に国外在住者にサービスを提供している。自殺ほう助を受ける人は18歳以上で、正常な判断能力を持ち、必要な費用を支払う能力があることが求められる。他のスイスの団体とは異なり、ペガソスは不治の病を患っていることを条件としていない。

これに憤るのはデイヴィッド・キャニングさんだ。1月に妹のアンヌさんがペガソスの助けを借りて命を絶った。「精神科医による評価や面談があり、それが終わるまでに数日かかると思っていた。実際には、すべてが午前中に終わってしまった」

ペガソスは最近、拠点をソロトゥルン州ヌニンゲンの静かな集落ロデリスに移転し、新施設で活動を開始した。地元住民は不安を口にする。「団体がここに拠点を移すという手紙が届いた。受け入れるしかなかった」とある住民は語る。ヌニンゲンのフィリップ・ムスター首長は現在、同団体の建築許可取り消しを求めている。数百人の署名を集めた反対請願書も提出された。red signatures has been filed against its presence.

法的なグレーゾーン

自殺ほう助の合法性の法的根拠となるのはスイス刑法第115条だ。自己利益に基づくものでない場合に限り、自殺ほう助は罰せられない。「それで富を築いたなら、もはや利他的とは言えない」とバーゼルの弁護士メレット・レーマン氏は説明する。「問題は資金使途をどう証明するかだ」と話す。

他の自殺ほう助団体も懸念する。「我々が決して引き受けないケースだ」と、仏語圏にある自殺ほう助団体エグジット・スイス・ロマンドのジャン・ジャック・ビゼ会長は語る。「当団体では、依頼が正当なものであり、自殺ほう助の意志が長期にわたって変わらないこと、そして医師の了承を得ることが必要だ」

価格差も疑問を呼ぶ理由の1つだ。エグジット・スイス・ロマンドの自殺ほう助費用は100フランであるのに対し、ペガソスは約1万フランと差が大きい。

ペガソスは自らを擁護

仏語圏スイス公共放送（RTS）の取材要請に対し、ペガソスはインタビューを拒否した。同団体のウェブサイトでは、個人にはいつ、どのように死ぬかを選択する「基本的人権」があるとしている。

ただ、ペガソスの代表者の1人、英国在住のショーン・デイヴィッドソン氏が取材に応じた。デイヴィッドソン氏は英国人のスイス渡航手配を支援している。同団体は外国人がスイスでの自殺ほう助を受けられるよう支援しているだけで、金銭が原動力ではないと主張する。

「ペガソスは非常に効率的だと思う。海外から自殺ほう助を受けに来る際のストレスや煩雑さを最小限に抑え、不必要な書類手続きも省いている。簡素化され効率的な方法であり、スイス法に完全に準拠している。申請者の医療記録も団体側で慎重に検証し、徹底的な精神医学的・医学的評価を実施している」

デイヴィッドソン氏によれば、ペガソスのクライアントは全員、十分な情報を得て自死するか否かを決断している。しかし過ちがあったことも認めている。「過ちはあったが、それを二度と起こさない。これがペガソスの方針変更につながった。協会は当初、受け入れ基準を広く定義し、運営しながら教訓を得た。現在は厳格なルールを適用している。スイスに来る人は必ず家族に通知しなければならない。本人、家族、ペガソスの間でコミュニケーションが取られている必要がある」という。

親族への連絡不足

これに納得しないのが、メーガン・ロイヤルさんだ。母モーリーンさん（58）は、この夏スイスへ赴き死を選んだ。ロイヤルさんはペガソスからの連絡方法に衝撃を受けたと語る。「（メッセージアプリの）WhatsAppでメッセージを送ってきた。侮辱だ。全過程に尊厳が欠けていた」

モーリーンさんは診断のつかない痛みに苦しみ、ロイヤルさんによれば精神的な問題も抱えていた。今回はペガソスが家族に書面で連絡を試みたが、母親本人がメールで家族になりすまして返事をしたという。「偽のメールアドレスで私に連絡し、私の手紙を確認したと彼らは言った。きちんと確認していれば、連絡した相手が私ではなく母だったことに気づいたはずだ」とロイヤルさんは語る。

この一件を受け、ペガソスはビデオ通話で親族確認を行うことを約束した。しかしロイヤルさんにとっては時すでに遅しだ。「ペガソスが約束を守っていたら―いや、そもそも存在していなければ―私たちと同じ苦しみを味わった家族は皆、こんな痛みを感じずに済んだはずだ」と彼女は語る。

RTSによれば、スイスでは毎年200〜300人がペガソスの支援を受けて自らの命を絶っている。

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

