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宴の後 野外フェスが生むゴミの山

Abfall

ベルンのグルテン・フェスティバル

Eine Person zwischen Abfall

ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル

Junge zwischen Abfall

ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル

Abfall und Zelte

トゥールガウ州フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル

Abfall

フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル

Abfall

フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル

Abfall und Leute

ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル

Abfall

ヴォー州ニヨンのパレオフェスティバル

Überfüllter Abfalleimer

ヴォー州イヴェルドンのフェスティバル・ソニスフィア

Image gallery about the amount of rubbish left over at festivals in Switzerland

傘にテント、紙食器、プラスチックのコップ。野外フェスの後はあらゆるゴミが山を作る。

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Teaser Longform The citizens' meeting

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