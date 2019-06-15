この記事を印刷する 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 独語 (de)Festival der Abfälle 仏語 (fr)Festival de déchets 伊語 (it)Festival dei rifiuti 宴の後 野外フェスが生むゴミの山 Helen James （写真編集） ベルンのグルテン・フェスティバル ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル トゥールガウ州フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル フラウエンフェルトのオープンエアー・フェスティバル ザンクト・ガレンのオープンエアー・フェスティバル ヴォー州ニヨンのパレオフェスティバル ヴォー州イヴェルドンのフェスティバル・ソニスフィア Image gallery about the amount of rubbish left over at festivals in Switzerland このコンテンツは2019/06/15 6:00に配信されました 2019-06-15 06:00 傘にテント、紙食器、プラスチックのコップ。野外フェスの後はあらゆるゴミが山を作る。 タグ 文化 環境 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア