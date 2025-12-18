スイスインフォのAI活用と責任

象徴的な写真。 Keystone-SDA

スイスインフォは読者に質の高いコンテンツを多言語で届けることを使命に、正確で閲覧しやすいコンテンツの制作に力を注いでいます。この使命を果たす上での補助ツールとして、スイスインフォ編集部は記事の執筆・配信に人工知能（AI）を活用することがあります。

3 分

AI翻訳を使用することで、ニュースを迅速に配信したり、深掘り記事に割く時間を増やしたりすることが可能になります。

スイスインフォが独自に制作した記事・動画は全て社内編集者がチェックし、別の記者が校正してから配信されています。AIを活用したコンテンツはサイト上で明示し、透明性を高めています。AI使用に関するスイスインフォの考え方は以下の通りです。

【AIを翻訳に活用】

AI翻訳ツールはコンテンツをより早く、より広い読者に届けるのを助ける

編集過程でAIをいつ、どのように使ったかについて透明性を保つ。AIを使って翻訳された記事は文末に明記する

AIを使った翻訳も編集部内で精査し、誤訳を修正するほか、明朗さや原文通りの意味が保たれるよう改善する

【AIをファクトチェックに活用】

AIは誤情報や誤りを発掘するのに役立つ



AIは関連する情報源を確認するのに役立つ

【AIを要約に活用】

読者が記事の概要を素早くつかめるよう、AIで記事の要点を箇条書きにすることも可能

全ての要約は編集部が目を通し、正確性・関連性を確認する

目標は、読者が各記事の要点を素早く理解できるようにすること

【AIの画像・音声・動画制作への活用】

画像や音声、動画の編集に役立つ可能性がある



吹き替えや字幕作成、フォーマット変換などに活用可能



全てのコンテンツは倫理基準や著作権などスイスインフォの品質基準に準拠しなければならない

AIの使用に当たってはスイスインフォのAIガイドライン（英語）を順守しています。ガイドラインはスイス公共放送協会（SRG SSR）のAI倫理原則（英語）外部リンクをベースとしており、半年に1度更新します。

スイスインフォは読者の意見を尊重しています。スイスインフォのAI関連ルールに関するご意見・ご質問はJapanese@swissinfo.chへ（日本語可）。

英語からの翻訳：ムートゥ朋子、校正：大野瑠衣子