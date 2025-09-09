The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース

スイス中銀総裁、マイナス金利政策の副作用を警戒

スイス中銀のマルティン・シュレーゲル総裁
スイス国立銀行（SNB）のマルティン・シュレーゲル総裁はマイナス金利政策の再導入に慎重だ Keystone-SDA

スイス国立銀行（中央銀行、SNB）はマイナス金利政策の再導入を批判的に見ている。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

SNBのマルティン・シュレーゲル総裁は小売大手ミグロの会員誌のインタビューで「我々は、貯蓄や年金基金への影響などマイナス金利が望まない副作用をもたらす可能性があることを認識している」と述べた。

「（マイナス金利を）再導入するためのハードルは高い」とも語った。SNBは6月の理事会で政策金利を0％に引き下げ、今月25日に次回理事会が予定されている。

ゼロ金利への回帰が早すぎたのではないかとの質問に、総裁はフォワードルッキング（先を見越した）な政策運営が重要だと述べた。「金融政策においては、決断が必要になるまで待ってはならない。さもなければ、あとでもっと強い措置を採らなければならなくなる」

フラン高については、総裁は容認姿勢を見せた。「為替相場を予言することは難しい。フランは特に対ドルで上昇している。実際のフラン高は一見するほど激しくない」

米関税については「まず大きな不確実性をもたらしている。多くの企業が投資を減らし、それが経済に負の影響を与えている。個々の企業に大きな影響が出ており、経済全体への影響はまだこれからだ」との見方を示した。

独語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

おすすめの記事

人気の記事

世界の読者と意見交換

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
16 件のいいね！
20 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
33 件のいいね！
24 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Benjamin von Wyl

今日の世界における「コモンズ」の重要性は？

私たちはグローバル化の時代に生きています。しかし、「コモンズ」といった、貴重な資源を共同で持続的に活用・管理していく仕組みの重要性は増しているのでしょうか？

参加する
6 件のコメント
議論を表示する
他のテーマ

ニュース

「オン」のロゴ

おすすめの記事

人気シューズ「オン」にスイス国旗マークを付けるのは妥当？　連邦裁判所が判断へ

このコンテンツが公開されたのは、 スイスのシューズメーカー「オン」の靴にスイス国旗マークをつけることが許されるかどうか、同社とスイス知財機関との間で紛争が生じている。

もっと読む 人気シューズ「オン」にスイス国旗マークを付けるのは妥当？　連邦裁判所が判断へ
正装のロジャー・フェデラー

おすすめの記事

テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り　米誌フォーブス推計

このコンテンツが公開されたのは、 米誌フォーブスによると、スイスの元テニス選手ロジャー・フェデラーさんが資産10億ドルを超える富豪の仲間入りを果たした。

もっと読む テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り　米誌フォーブス推計
戦闘機

おすすめの記事

スイス、軍事プロジェクトの品質管理を外注へ

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの17件の主要軍事プロジェクトが、2026年初めから外部コンサルタントによる監査対象となる。これにはF-35戦闘機の調達も含まれる。

もっと読む スイス、軍事プロジェクトの品質管理を外注へ
煙の立ち上る原子力発電所

おすすめの記事

スイスの政治

スイス・ゲスゲン原発、再稼働はさらに半年延期

このコンテンツが公開されたのは、 スイス北西部のゲスゲン原子力発電所の運転再開がさらに6カ月間遅れることになった。定期検査が行われた5月下旬以降、発電を停止している。

もっと読む スイス・ゲスゲン原発、再稼働はさらに半年延期
会見に応じるスイスのカシス外相とイタリアの外相

おすすめの記事

スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」

このコンテンツが公開されたのは、 スイス連邦政府のイグナツィオ・カシス外相は19日、ウクライナ情勢を巡る和平交渉について、スイスはロシアとウクライナの首脳会談を開催する「準備は万全」と述べた。

もっと読む スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」
ドナルド・トランプ大統領

おすすめの記事

世界貿易

トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

このコンテンツが公開されたのは、 スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。

もっと読む トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部