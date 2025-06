万博、北方領土、山口組…スイスのメディアが報じた日本のニュース

In Tokyo, @MajaRiniker外部リンク & the🇨🇭parliamentary delegation met Fukushiro Nukaga, Speaker of the 🇯🇵 House of Representatives & officials from several ministries. Talks focused on bilateral ties & opportunities for deeper cooperation among like-minded partners amid global challenges. pic.twitter.com/0NC9WfmNij外部リンク

