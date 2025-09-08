The Swiss voice in the world since 1935
人気シューズ「オン」にスイス国旗マークを付けるのは妥当？　連邦裁判所が判断へ

「オン」のロゴ
「オン」は本当にスイス製？国旗マークの使用 Keystone-SDA

スイスのシューズメーカー「オン」の靴にスイス国旗マークをつけることが許されるかどうか、同社とスイス知財機関との間で紛争が生じている。同社製シューズはベトナムやインドネシアで製造されており、「スイス製」と言えるか怪しいためだ。

このコンテンツが公開されたのは、
4 分
Keystone-SDA

オン社とスイス連邦知的所有権機関（IGE/IPI、日本の特許庁に相当）および官民執行機関「スイスエンフォースメント協会（SEA）」が3日、会合を開き、スイス国旗マークが何を意味するかの判断をスイス連邦裁判所（最高裁）に委ねることを決めた。オン社がスイスの金融系通信社AWPに語った。

ドイツ語圏の大手日刊紙NZZは、連邦裁の判断はオン社がスイス国内で販売する製品にも国旗マークを使用できるかどうかの先例になると伝えた。

スイスはブランド力を守るため、製品にスイス国旗マークを付けていいかどうかを厳格に規制している。工業製品外部リンクの場合、製造コストの60％がスイス国内で発生していること、本質的な加工がスイスで行われていることが要件となる。

オン社製品はベトナムやインドネシアで製造されており、スイス国旗マークを使用していることが数年前から批判の的になっている。SEAはスイス法に違反すると主張するが、オン社は研究開発やデザインは300人以上を雇用するチューリヒ工場で行われていると反論する。

オン社は妥協として、スイス国内で販売するシューズからは国旗マークを削除し、国外販売品にのみマークを付けている。国外の知財当局にはマーク削除を命じる権限がないからだ。

だがスイスの大衆紙ブリック外部リンクによると、IGE/IPIとSEAが中国の市場監視当局に通報したと報じた。両機関は報道を否定し、両機関は調査を開始したにすぎず、中国当局は職権で介入したものだと説明した。

AWPはオンとSEA間のやり取り（連邦閣僚も関与）を入手したが、詳細はつかめなかった。

連邦裁判所が判断へ

オン社は5日に事案をスイス連邦裁に持ち込むことを再度提案し、IGE/IPIとSEAに中国当局への通報を取り下げるよう求めた。AWPの取材に「IGE/IPIとSEAの中国での行動は破壊的だ」と語った。

オン社によると、IGE/IPIとSEAはオン社の提案を歓迎し、受け入れるかどうかを内部で決定したいと応じた。「スイス国旗が何を意味するのか、連邦裁に決めてもらう」方針だという。

オン社に有利な判決が下されれば、同社は今後、国内販売品に国旗マークを使用することにお墨付きを得る。だが実際に裁判が行われるかどうかは不明だ。

またIGE/IPIとSEAが中国での通報を取り下げるのか、中国当局がどの対応するかも、オン社は把握していない。

英語からのDeepL翻訳・追記：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

世界の読者と意見交換

担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
16 件のいいね！
20 件のコメント
議論を表示する

担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
33 件のいいね！
24 件のコメント
議論を表示する

担当： Benjamin von Wyl

今日の世界における「コモンズ」の重要性は？

私たちはグローバル化の時代に生きています。しかし、「コモンズ」といった、貴重な資源を共同で持続的に活用・管理していく仕組みの重要性は増しているのでしょうか？

参加する
6 件のコメント
議論を表示する
正装のロジャー・フェデラー

テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り　米誌フォーブス推計

このコンテンツが公開されたのは、 米誌フォーブスによると、スイスの元テニス選手ロジャー・フェデラーさんが資産10億ドルを超える富豪の仲間入りを果たした。

もっと読む テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り　米誌フォーブス推計
戦闘機

スイス、軍事プロジェクトの品質管理を外注へ

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの17件の主要軍事プロジェクトが、2026年初めから外部コンサルタントによる監査対象となる。これにはF-35戦闘機の調達も含まれる。

もっと読む スイス、軍事プロジェクトの品質管理を外注へ
煙の立ち上る原子力発電所

スイスの政治

スイス・ゲスゲン原発、再稼働はさらに半年延期

このコンテンツが公開されたのは、 スイス北西部のゲスゲン原子力発電所の運転再開がさらに6カ月間遅れることになった。定期検査が行われた5月下旬以降、発電を停止している。

もっと読む スイス・ゲスゲン原発、再稼働はさらに半年延期
会見に応じるスイスのカシス外相とイタリアの外相

スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」

このコンテンツが公開されたのは、 スイス連邦政府のイグナツィオ・カシス外相は19日、ウクライナ情勢を巡る和平交渉について、スイスはロシアとウクライナの首脳会談を開催する「準備は万全」と述べた。

もっと読む スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」
ドナルド・トランプ大統領

世界貿易

トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

このコンテンツが公開されたのは、 スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。

もっと読む トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに
大西卓哉飛行士

宇宙研究

国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功　スイスも貢献

このコンテンツが公開されたのは、 日本製とドイツ製のロボットが、国際宇宙ステーション（ISS）で「宝探し」をして遊んだ。スイス・ルツェルン応用科学芸術大学（HSLU）もこの実験に貢献した。

もっと読む 国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功　スイスも貢献

