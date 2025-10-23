スイスのメディアが報じた日本のニュース｜10/22号
スイスの主要報道機関が10月15日～21日に伝えた日本関連のニュースから、①初の女性首相が誕生②スイスのシェフを魅了する柚子③日本人に学ぶマイナス感情の処理方法④伝統スポーツの危機 誰も力士になりたくない、の4件を要約して紹介します。
スイスのスーパーやバーで柚子製品を見かけることが増えたなと思っていたら、高級レストランのシェフも注目しているようです。探せば苗木も売っていると聞いたことがありますが、超資産家でも自家栽培を諦めたとのこと。抹茶といい柚子といい、日本の新たな金脈になりそうです。
