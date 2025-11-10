The Swiss voice in the world since 1935
スイスの民主主義
BTSジョングクとジミン、スイスでロケ

軍服を着て敬礼する男性
BTSのジョングクとジミンは、撮影のためにスイスを旅した Keystone-SDA

韓国のアイドルグループBTSのジョングク（28）とジミン（30）は、ディズニー＋のバラエティ番組「Are You Sure?!」シーズン2の撮影のためにスイスを訪れた。全8話のうち6話がスイスで撮影された。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

スイス政府観光局は7日、ジミンとジョングクがほぼ1週間かけてスイスを巡ったと発表した。観光局は宿泊施設や撮影場所、旅行の手配など、制作会社の計画を支援した。

プレスリリース外部リンクによると、スイスがロケ地に選ばれた理由は「多様な景観と活気のある文化」だ。撮影が行われた正確な場所は不明。スイスの大衆紙20min.は韓国メディアを引用し、 2人はインターラーケンやルツェルン湖などを訪れたと報じている。

イゼルトヴァルトの桟橋で写真撮影をするアジア人観光客

「Are You Sure?!」シーズン2は、12月3日からDisney+で配信予定。スイス観光局によると、番組のコンセプトは「2人の親しい友人の個人的な旅」であり、「彼らの特別な絆に焦点を当てている」。ジョングクとジミンが今年の夏に兵役を終えてから初めての共同プロジェクトとなる。

BTSは韓国のポップミュージック界で最も成功したグループの1つで、ファン層は世界中に広がる。メンバーの兵役のため、2022年の夏から活動休止を余儀なくされている。来春にはワールドツアーが予定されている。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

